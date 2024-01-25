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Вырастил сотни кустов каннабиса — на Одесчине разоблачили наркопреступника

25 января 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вырастил сотни кустов каннабиса — на Одесчине разоблачили наркопреступника
Правоохранители изъяли кусты конопли. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Мужчина в трех заброшенных зданиях в селе Болградского района обустроил теплицы, в которых выращивал наркотические растения. Известно, что с места преступления удалось изъять 272 куста конопли и 3,5 килограмма каннабиса. По словам преступника, растения он выращивал для собственного употребления.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 310 и ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса. Ему грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Белгород-Днестровском Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Злоумышленник держал при себе каннабис в больших количествах для дальнейшей продажи.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам по почтомату.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".

Одесса
наркотики
полиция
наркоторговля
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