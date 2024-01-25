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На Одещині затримали чоловіка, який зберігав висушений канабіс

25 січня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чоловіка, який зберігав висушений канабіс
Висушений канабіс. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Зловмисник тримав при собі канабіс у великих розмірах для подальшого продажу. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної діяльності

Мешканець Старокозацької територіальної громади зібрав наркотичну рослину на занедбаному полі, висушив її та подрібнив для власного вживання і збуту. За місцем проживання у чоловіка вилетіли 2,5 кілограми канабісу. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення.  Обвинувальний акт вже скеровано до суду

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який займався наркоторгівлею. Молодик на вулицях продавав психотропи своїм "клієнтам".

Також ми писали, що правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина. 

Додамо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Одеса
наркотики
канабіс
поліція
Одеська область
Новини Одеси
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