На Одещині затримали чоловіка, який зберігав висушений канабіс

Висушений канабіс. Фото: pixabay

У Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Зловмисник тримав при собі канабіс у великих розмірах для подальшого продажу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Мешканець Старокозацької територіальної громади зібрав наркотичну рослину на занедбаному полі, висушив її та подрібнив для власного вживання і збуту. За місцем проживання у чоловіка вилетіли 2,5 кілограми канабісу.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Обвинувальний акт вже скеровано до суду

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який займався наркоторгівлею. Молодик на вулицях продавав психотропи своїм "клієнтам".

Також ми писали, що правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.

Додамо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.