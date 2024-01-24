Збував психотропи на вулицях міста — в Одесі затримали наркоторговця

Правоохоронці затримали хлопця. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який займався наркоторгівлею. Молодик на вулицях продавав психотропи своїм "клієнтам".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці наркобізнесу

Чоловік на Люстдорфській дорозі продавав перехожим зіп-пакети з PVP. Партію психотропів він придбав в одному з месенджерів та планував збувати на території міста шляхом так званих "закладок".

"Її походження підтверджено експертним висновком. Загальна вага вилученого склала майже 2,5 грами", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс.

Додамо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Також ми писали, що правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.