На Одещині ліквідували масштабний наркокартель
Правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі злочинної діяльності
19 злочинців діяли на території Одеської, Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Сумської областей під керівництвом трьох уродженців Черкащини.
Вони рекламували свої "послуги" в Інтернеті, а збували за допомогою приватних логістичних компаній під вигаданими анкетними даними та під час особистих зустрічей з клієнтами з рук у руки. Крім того, злочинці розширили свою діяльність й на країни Європи. За такі послуги іноземці розраховувались криптовалютою. Для ліквідації синдикату було залучено 750 поліцейських.
Що знайшли під час обшуків
- майже 200 кг наркотиків, а саме: солей "Альфа-PVР", амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок MDMA та прекурсорів на суму понад 30 мільйонів гривень.
- лабораторне обладнання,
- зброю,
- набої,
- гранату РГД із запалом,
- понад 2,5 мільйони гривень у різній валюті,
- 17 автомобілів на суму понад 800 тисяч доларів.
Яке покарання загрожує
Наразі усіх учасників схеми затримано, їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 та ст. 311 Кримінального Кодексу України. Це покарання передбачає до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.
Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".
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