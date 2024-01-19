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На Одещині ліквідували масштабний наркокартель

19 січня 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині ліквідували масштабний наркокартель
Правоохоронці викрили картель. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної діяльності

19 злочинців діяли на території Одеської, Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Сумської областей під керівництвом трьох уродженців Черкащини. 

Вони рекламували свої "послуги" в Інтернеті, а збували за допомогою приватних логістичних компаній під вигаданими анкетними даними та під час особистих зустрічей з клієнтами з рук у руки. Крім того, злочинці розширили свою діяльність й на країни Європи.  За такі послуги іноземці розраховувались криптовалютою. Для ліквідації синдикату було залучено  750 поліцейських.

Що знайшли під час обшуків

  • майже 200 кг наркотиків, а саме: солей "Альфа-PVР", амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок MDMA та прекурсорів на суму понад 30 мільйонів гривень.
  • лабораторне обладнання,
  • зброю,
  • набої,
  • гранату РГД із запалом,
  • понад 2,5 мільйони гривень у різній валюті,
  • 17 автомобілів на суму понад 800 тисяч доларів.

Яке покарання загрожує

Наразі усіх учасників схеми затримано, їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 та ст. 311 Кримінального Кодексу України. Це покарання передбачає до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Одеса
наркотики
поліція
наркоторгівля
Одеська область
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