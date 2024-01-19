В Одесской области ликвидировали масштабный наркокартель

Правоохранители разоблачили картель. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

19 преступников действовали на территории Одесской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областей под руководством трех уроженцев Черкасской области.

Они рекламировали свои "услуги" в Интернете, а сбывали с помощью частных логистических компаний под вымышленными анкетными данными и во время личных встреч с клиентами из рук в руки. Кроме того, преступники расширили свою деятельность и на страны Европы. За такие услуги иностранцы рассчитывались криптовалютой. Для ликвидации синдиката были привлечены 750 полицейских.

Что нашли во время обысков

почти 200 кг наркотиков, а именно: соли "Альфа-PVР", амфетамин, мефедрон, каннабис, таблетки MDMA и прекурсоры на сумму более 30 миллионов гривен.

лабораторное оборудование,

оружие,

патроны,

гранату РГД со страстью,

более 2,5 миллионов гривен в разной валюте,

17 автомобилей на сумму более 800 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

В настоящее время все участники схемы задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 и ст. 311 Уголовного кодекса Украины. Это наказание предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".