Зберігав у квартирі зброю та наркотики — в Одесі затримали правопорушника
В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Мешканець Хаджибейського району зберігав у помешканні вибухобезпечні та вогнепальні предмети, які придбав в Інтернеті. Крім того, у нього при собі був рослинний наркотик, який чоловік купив для власного вживання.
Що вилучили під час обшуків
- корпуси ручних осколкових гранат з двома запалами, які у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами Ф-1 і РГД-5;
- декілька піротехнічних виробів (наземний сигнальний патрон, реактивний сигнальний патрон та петарду);
- декілька місткостей з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.
Також ми писали, що правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.
Читайте Новини.LIVE!