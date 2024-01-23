Зберігав у квартирі зброю та наркотики — в Одесі затримали правопорушника

Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Мешканець Хаджибейського району зберігав у помешканні вибухобезпечні та вогнепальні предмети, які придбав в Інтернеті. Крім того, у нього при собі був рослинний наркотик, який чоловік купив для власного вживання.

Що вилучили під час обшуків

корпуси ручних осколкових гранат з двома запалами, які у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами Ф-1 і РГД-5;

декілька піротехнічних виробів (наземний сигнальний патрон, реактивний сигнальний патрон та петарду);

декілька місткостей з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Також ми писали, що правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.