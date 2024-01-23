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Зберігав у квартирі зброю та наркотики — в Одесі затримали правопорушника

23 січня 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зберігав у квартирі зброю та наркотики — в Одесі затримали правопорушника
Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Мешканець Хаджибейського району зберігав у помешканні вибухобезпечні та вогнепальні предмети, які придбав в Інтернеті. Крім того, у нього при собі був рослинний наркотик, який чоловік купив для власного вживання.

Що вилучили під час обшуків

  • корпуси ручних осколкових гранат з двома запалами, які у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами Ф-1 і РГД-5;
  • декілька піротехнічних виробів (наземний сигнальний патрон, реактивний сигнальний патрон та петарду);
  • декілька місткостей з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який займався контрабандою наркотиків. Помічник капітана іноземного судна намагався вивезти з України висушений канабіс.

Також ми писали, що правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина. 

Одеса
війна
наркотики
зброя
поліція
Одеська область
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