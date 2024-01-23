Хранил в квартире оружие и наркотики — в Одессе задержали правонарушителя

Правоохранители работают с поличным. Фото: Нацполиция

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Хаджибейского района хранил в доме взрывобезопасные и огнестрельные предметы, которые приобрел в Интернете. Кроме того, у него при себе был растительный наркотик, который мужчина купил для собственного употребления.

Что изъяли во время обысков

корпуса ручных осколочных гранат с двумя запалами, которые в конструктивном сочетании являются взрывоопасными боевыми припасами Ф-1 и РГД-5;

несколько пиротехнических изделий (наземный сигнальный патрон, реактивный сигнальный патрон и петарду);

несколько емкостей с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.