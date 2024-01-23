Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хранил в квартире оружие и наркотики — в Одессе задержали правонарушителя arrow

Хранил в квартире оружие и наркотики — в Одессе задержали правонарушителя

23 января 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Хранил в квартире оружие и наркотики — в Одессе задержали правонарушителя
Правоохранители работают с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Житель Хаджибейского района хранил в доме взрывобезопасные и огнестрельные предметы, которые приобрел в Интернете. Кроме того, у него при себе был растительный наркотик, который мужчина купил для собственного употребления.

Что изъяли во время обысков

  • корпуса ручных осколочных гранат с двумя запалами, которые в конструктивном сочетании являются взрывоопасными боевыми припасами Ф-1 и РГД-5;
  • несколько пиротехнических изделий (наземный сигнальный патрон, реактивный сигнальный патрон и петарду);
  • несколько емкостей с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.

Одесса
война
наркотики
оружие
полиция
Одесская область
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме