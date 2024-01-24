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Сбывал психотропы на улицах города — в Одессе задержали наркоторговца

24 января 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сбывал психотропы на улицах города — в Одессе задержали наркоторговца
Правоохранители задержали молодого человека. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали местного жителя, который занимался наркоторговлей. Молодой человек на улицах продавал психотропы своим "клиентам".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности наркобизнеса

Мужчина на Люстдорфской дороге продавал прохожим зип-пакеты из PVP. Партию психотропов он приобрел в одном из мессенджеров и планировал сбывать на территории города путем так называемых закладок.

"Ее происхождение подтверждено экспертным заключением. Общий вес изъятого составил почти 2,5 грамма", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушитель задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.

Добавим, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.

Одесса
наркотики
полиция
наркоторговля
Одесская область
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