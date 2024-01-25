На Одесчине задержали мужчину, который хранил высушенный каннабис

Высушенный каннабис. Фото: pixabay

В Белгород-Днестровском Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Злоумышленник держал при себе каннабис в больших размерах для дальнейшей продажи.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Житель Староказацкой территориальной громады собрал наркотическое растение на заброшенном поле, высушил его и измельчил для собственного употребления и сбыта. По месту жительства у мужчины изъяли 2,5 килограмма каннабиса.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет заключения. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местного жителя, занимавшегося наркоторговлей. Молодой человек на улицах продавал психотропы своим "клиентам".

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.

Добавим, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался контрабандой наркотиков. Помощник капитана иностранного судна пытался вывезти из Украины высушенный каннабис.