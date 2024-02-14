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В Одессе задержали молодого человека, который сбывал наркотики на улицах города

14 февраля 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали молодого человека, который сбывал наркотики на улицах города
Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался сбывать наркотики в Хаджибейском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности запрещенной деятельности

Одессит на улице Грушевского передал "клиенту" сверток с товаром и получил за него средства. Это заметили патрульные, которые остановили преступника.

Что нашли во время обысков

При себе мужчина имел:

  • 66 пакетиков и емкость с веществом растительного происхождения,
  • 6 пакетиков с кристаллическим веществом,
  • весы,
  • упаковочный материал,
  • мобильный телефон.

Какое наказание грозит

Нарушителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли. Кроме того, в Белгород-Днестровском районе злоумышленник держал при себе каннабис в больших размерах для дальнейшей продажи.

Добавим, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.

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