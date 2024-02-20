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Разоблачили второй раз — в Одесской области задержали мужчину за незаконные сделки с наркотиками

20 февраля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разоблачили второй раз — в Одесской области задержали мужчину за незаконные сделки с наркотиками
Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правонарушитель уже был приговорен к пяти годам и находился на испытательном сроке. После того, как он снова попал к сотрудникам полиции, мужчине грозит двойной срок заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Житель Маяковской громады в начале прошлого года был приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконные сделки с наркотическими веществами и находился на двухлетнем испытательном сроке.

На этот раз мужчина незаконно приобрел у неизвестного наркотическое средство метадон, которое в дальнейшем планировалось сбыть. Сотрудники полиции задержали его сразу после того, как он привез и продал "клиенту" один сверток с "товаром".

Какое наказание грозит

Фигуранту о подозрении по ч. 2 статьи 307 УКУ. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств. За совершенное подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, полицейские задержали мужчину в Одесской области, который пытался сбывать наркотики, спрятав их среди мусора. Задержанному доложено о подозрении в преступлении, ему может грозить лишенный свободы до 8 лет.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался сбывать наркотики в Хаджибейском районе города.

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