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Ховав наркотики серед сміття — на Одещині затримали закладника

17 лютого 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ховав наркотики серед сміття — на Одещині затримали закладника
Вилучені згортки з наркотичними речовинами. Фото: Нацполіція.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліцейські затримали чоловіка на Одещині, який намагався збувати наркотики, заховавши їх серед сміття. Затриманому повідомлено про підозру у злочині, йому може загрожувати позбавлений волі до 8 років.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області

Деталі операції

За інформацією поліції, чоловік був затриманий під час проведення оперативно-розшукових заходів на одній з вулиць Подільського району. Правоохоронці помітили, як він приховав полімерні згортки серед сміття.

Що виявили під час обшуків 

У результаті обшуку чоловіка виявлено п'ять щільно упакованих полімерних згортків з білою кристалічною речовиною. Порушник ховав їх у його наплічнику. Експрес-тест підтвердив наявність наркотичного вмісту у "товарі".

Ховав наркотики серед сміття — на Одещині затримали закладника - фото 1
Пакетики з наркотиками. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Після затримання фігуранта справи повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. За кваліфікованим злочином, передбаченим ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, в Одеському районі поліцейські викрили місцевого мешканця, який виготовляв, а потім реалізував наркотики на вулицях. У зловмисника вилучено значну кількість канабісу та матеріалів для його виробництва.

Також ми писали, що на Одещині поліцейські ліквідували нелегальну лабораторію з виробництва наркотичних речовин. У зловмисників вилучено значну кількість наркотиків та матеріалів для їх виготовлення та фасування.

Додамо, відпочинок двох друзів закінчився різаниною. Під час конфлікту один із них послав свого товариша, той своєю чергою не стерпівши образи, дістав ніж і вдарив кривдника в горло.

Одеса
наркотики
наркоторгівля
Одеська область
Одеська ОДА
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