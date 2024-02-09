Поліцейські викрили наркотичну лабораторію на Одещині

Поліція оглядає матеріали для виготовлення наркотиків. Фото: Нацполіція

На Одещині поліцейські ліквідували нелегальну лабораторію з виробництва наркотичних речовин. У зловмисників вилучено значну кількість наркотиків та матеріалів для їх виготовлення та фасування.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

За інформацією поліції, лабораторія з виготовлення наркотичних засобів була облаштована у гаражному приміщенні. Нею "завідував" мешканець одного із сіл Кулевчанської громади, що в Білгород-Дністровському районі.

Що вилучили

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили майже півтора кілограма метадону, каністри з прекурсорами, соляну кислоту та ацетон, а також майже 40 грамів канабісу. Окрім того, в обладнанні лабораторії були знайдені скляні колби з залишками наркотичних речовин та фасувальний матеріал. Вартість вилучених наркотичних засобів, за ринковими цінами, оцінюється близько 1,9 мільйона гривень.

Яке покарання

Підозрюваного затримали в порядку, передбаченому законодавством, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрили подружню пару, яка займалася незаконною діяльністю. Закохані продавали через соцмережі наркотичні препарати. Також, одеські правоохоронці затримали молодика, якого підозрюють у збуті заборонених речовин. Місцевий мешканець намагався збувати наркотики через "закладки".

Додамо, що Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала злочинне угрупування в місті, яке займалося збутом наркотиків. "Керував" схемою іноземець, який є "злодієм в законі".