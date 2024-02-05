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В Одесі нейтралізували злочинну банду, яку координував "злодій в законі"

5 лютого 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі нейтралізували злочинну банду, яку координував "злодій в законі"
Правоохоронці затримали злочинців. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала злочинне угрупування, яке займалося збутом наркотиків. "Керував" схемою іноземець, який є "злодієм в законі".

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Деталі злочинної діяльності

Кримінальний авторитет на прізвисько "Пата" створив злочинну групу, до якої входили вʼязні колонії та їхні друзі "на волі". Вони займалися збутом наркотиків у СІЗО та тюрмах. Крім того, члени банди через шахрайські дії та створення штучних конфліктних ситуацій вимагали гроші з громадян на волі.

Отримані гроші зловмисники направляли на утримання кримінальних кіл. Ватажок групи запровадив та жорстко контролював наповнення так званого "общака", куди надходили кошти.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці провели низку обшуків у місцях утримання під вартою та вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 255 та ч. 3 ст. 307. Йому загрожує до 12 років додатково з конфіскацією майна. 

Крім того, ще пʼятьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 255-1. Їм загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області на лаві підсудних відправлять двох чоловіків, які займалися озброєним рекетом. Ними виявилися мешканці Чорноморська, які називали себе "смотрящими" за містом. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.

злодії в законі
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