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Прикинулися поліцейськими та вкрали телефон — в Одесі обікрали підлітка

29 січня 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прикинулися поліцейськими та вкрали телефон — в Одесі обікрали підлітка
Злочинця затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці інциденту

На проспекті Українських Героїв двоє зловмисників, представившись поліцейськими, звинуватили підлітка у зйомці переміщення військової техніки. Хлопець почав усе заперечувати та дістав телефон, аби довести свою невинуватість. У цей час один з крадіїв вирвав гаджет з рук потерпілого та намагався втекти. Хлопець намагався забрати телефон, проте злодії вдарили його кулаком в лице. 

Пізніше потерпілий написав заяву до поліції та двох злодіїв спіймали.

Яке покарання загрожує грабіжникам

Наразі горе-крадіїв затримали та повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.

Одеса
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