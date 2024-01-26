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Ізмаїльські комунальники вкрали вісім мільйонів грантових коштів

26 січня 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ізмаїльські комунальники вкрали вісім мільйонів грантових коштів
Розробка плану. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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На що виділялися гроші

Гроші виділила Україні Румунія на управлінські послуги рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл. Злочинці, які працювали у комунальній службі привласнили 8 мільйонів, провівши їх через підставну фірму, яка начебто мала виконати роботи. Правопорушники підготували підроблену документацію про хід виконання робіт, яких насправді не зробили. 

Яке покарання загрожує

Наразі трьох учасників схеми затримали та повідомили про підозру за ч. 2  ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення вчинене вчиненого за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 та 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.

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