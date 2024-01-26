Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Измаильские коммунальщики украли восемь миллионов грантовых средств arrow

Измаильские коммунальщики украли восемь миллионов грантовых средств

26 января 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Измаильские коммунальщики украли восемь миллионов грантовых средств
Разработка плана. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства общины. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

На что выделялись деньги

Деньги выделила Украине Румыния на управленческие услуги в рамках совместного проекта по реконструкции канализационных сетей и устройству резервного трубопровода в городе Измаил. Преступники, работавшие в коммунальной службе, присвоили 8 миллионов, проведя их через подставную фирму, которая якобы должна была выполнить работы. Правонарушители подготовили поддельную документацию о ходе выполнения работ, которых на самом деле не сделали.

Какое наказание грозит

В настоящее время троих участников схемы задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенный совершенным по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 и 4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

Одесса
Румыния
полиция
деньги
Одесская область
Новости Одессы
помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме