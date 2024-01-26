Измаильские коммунальщики украли восемь миллионов грантовых средств

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В Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства общины. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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На что выделялись деньги

Деньги выделила Украине Румыния на управленческие услуги в рамках совместного проекта по реконструкции канализационных сетей и устройству резервного трубопровода в городе Измаил. Преступники, работавшие в коммунальной службе, присвоили 8 миллионов, проведя их через подставную фирму, которая якобы должна была выполнить работы. Правонарушители подготовили поддельную документацию о ходе выполнения работ, которых на самом деле не сделали.

Какое наказание грозит

В настоящее время троих участников схемы задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенный совершенным по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 и 4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.