Притворились полицейскими и украли телефон — в Одессе обокрали подростка

Преступника задержали правоохранители. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали двух воров, подозреваемых в краже личного имущества. Мужчины пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

На проспекте Украинских Героев два злоумышленника, представившись полицейскими, обвинили подростка в съемке перемещения военной техники. Парень начал все возражать и получил телефон, чтобы доказать свою невиновность. В это время один из воров вырвал гаджет из рук потерпевшего и пытался скрыться. Парень пытался забрать телефон, однако воры ударили его кулаком по лицу.

Позже потерпевший написал заявление в полицию и двоих воров поймали.

Какое наказание грозит грабителям

В настоящее время горе-воров задержали и сообщили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства общины. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.