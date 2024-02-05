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В Одессе нейтрализовали преступную банду, которую координировал "вор в законе"

5 февраля 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе нейтрализовали преступную банду, которую координировал "вор в законе"
Правоохранители задержали преступников. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. "Управлял" схемой иностранец, являющийся "вором в законе".

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали преступной деятельности

Уголовный авторитет по кличке "Пата" создал преступную группу, в которую входили заключенные колонии и их друзья "на свободе". Они занимались сбытом наркотиков в СИЗО и тюрьмах. Кроме того, члены банды из-за мошеннических действий и создания искусственных конфликтных ситуаций требовали деньги с граждан на свободе.

Вырученные деньги злоумышленники направляли на содержание криминальных кругов. Главарь группы ввел и жестко контролировал наполнение так называемого "общака", куда поступали средства.

Какое наказание грозит

Правоохранители провели ряд обысков в местах содержания под стражей и изъяли доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 255 и ч. 3 ст. 307. Ему грозит до 12 лет дополнительно с конфискацией имущества.

Кроме того, еще пяти участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190 и ч. 2 ст. 255-1. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области на скамье подсудимых отправят двух мужчин, занимавшихся вооруженным рэкетом. Ими оказались жители Черноморска, называвшие себя "смотрящими" за городом.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства общины. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.

воры в законе
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