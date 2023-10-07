На Одещині судитимуть двох «смотрящих» за Чорноморськом

Поліція затримала зловмисника. Фото: Нацполіція

В Одеській області на лаві підсудних відправлять двох чоловіків, які займалися озброєним рекетом. Ними виявилися мешканці Чорноморська, які називали себе "смотрящими" за містом.

Про це повідомили у пресслужбі Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, злочинним рекетом займалися раніше засуджені чоловіки. Таким чином вони намагалися швидко "заробити грошей".

Деталі злочинної схеми

Двоє чоловіків 45 та 50 років виконували "нагляд" за містом від імені злодія в законі Міндії Горадзе. Вони здійснювали через поширення та встановлення у суспільстві злочинного впливу матеріальне забезпечення та координацію злочинної діяльності на території міста, а накопичені кошти, майно та інші активи вносили до так званого "злодійського общака".

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушники знаходяться під вартою. Їм повідомили про підозру за частиною 1 статті 255-1 Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Злочинні схеми на Одещині

Нагадаємо, в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.

Також ми писали, що у Пересипському районі Одеси затримали двох злодіїв, які обікрали квартиру містянки напередодні вночі. Обидвом чоловікам загрожує позбавлення волі.