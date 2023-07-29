В Одесі затримали викрадача мопеда

Правопорушник на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"Подія сталася вдень на вулиці Базарній. Правопорушник відкотив двоколісник з місця паркування і поштовхав у бік вулиці Бориса Літвака, плануючи надалі користуватися ним як особистим засобом пересування. Слідчі вилучили транспортний засіб у 30-річного чоловіка і повернули власнику ", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

За наявності достатніх доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному заволодінні транспортним засобом. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років. Наразі правопорушника затримали, слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області, у місті Кодима, 19-річний хлопець напідпитку намагався вкрасти чужий автомобіль. Молодик без водійського посвідчення катався на ньому, поки не закінчилося пальне.

Додамо, 24-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, вирішив заволодіти транспортним засобом свого знайомого. Залякувавши його ножем, він змусив водія вийти з машини та сам поїхав у невідомому напрямку.