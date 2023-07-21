В Одесі судитимуть продавця безакцизних цигарок

Вилучені безакцизні цигарки. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині поліція виявила та затримала підприємця, який неодноразово порушував правила торгівлі цигарками. Зафіксовані випадки незаконного обігу тютюнових виробів без марок акцизного податку призвели до складання адміністративних матеріалів проти правопорушника.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Продаж безакцизних цигарок в Одесі

Поліцейські здійснили перевірку в торговельних павільйонах, де 41-річний підприємець здійснював продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку. Внаслідок цього на чоловіка було складено адміністративні матеріали згідно з ч. 1 ст. 156.

Попри це через тиждень той же підприємець вчергове був викритий правоохоронцями у торговельному павільйоні на вулиці Семена Палія. Він знову незаконно торгував тютюновими виробами без марок акцизного податку, а також займався підприємницькою діяльністю без ліцензії. Цього разу правопорушнику загрожує більший штраф та конфіскація його виготовленої продукції.

Вилучені цигарки. Фото: ГУНП в Одеській області

В загальному обігу поліцейські вилучили у правопорушника 488 пачок цигарок без марок акцизного податку, загальна вартість яких перевищує 26 тисяч гривень. Викритий підприємець стане перед судом за порушення норм чинного законодавства.

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Також ми писали, що на Одещині поліцейським вдалося провести успішну операцію щодо виявлення незаконної торгівлі підакцизними товарами. За понад місяць роботи правоохоронці вилучили практично 19 тисяч літрів алкоголю та 62 тисячі пачок цигарок. Оцінена вартість затриманого контрабандного товару перевищує 7 мільйонів гривень.