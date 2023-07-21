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В Одессе будут судить продавца безакцизных сигарет

21 июля 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе будут судить продавца безакцизных сигарет
Изъяты безакцизные папиросы. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области полиция обнаружила и задержала предпринимателя, который неоднократно нарушал правила торговли сигаретами. Зафиксированные случаи незаконного обращения табачных изделий без марок акцизного налога привели к составлению административных материалов против правонарушителя.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские провели проверку в торговых павильонах, где 41-летний предприниматель осуществлял продажу табачных изделий без марок акцизного налога. В результате на мужчину были составлены административные материалы согласно ч. 1 ст. 156.

Несмотря на это, через неделю тот же предприниматель в очередной раз был разоблачен правоохранителями в торговом павильоне на улице Семена Палия. Он снова незаконно торговал табачными изделиями без марок акцизного налога, а также занимался предпринимательской деятельностью без лицензии. На этот раз правонарушителю грозит штраф и конфискация его изготовленной продукции.

Изъяты папиросы. Фото: ГУНП в Одесской области

В общем обороте полицейские изъяли у правонарушителя 488 сигаретных пачек без марок акцизного налога, общая стоимость которых превышает 26 тысяч гривен. Разоблаченный предприниматель предстанет перед судом за нарушение норм действующего законодательства.

Напомним, в Раздельнянском районе Одесчины продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению и гибели людей. По оперативной информации, в настоящее время четыре человека уже умерли, а еще семь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Одесской области полицейским удалось провести успешную операцию по выявлению незаконной торговли подакцизными товарами. За месяц работы правоохранители изъяли практически 19 тысяч литров алкоголя и 62 тысяч пачек сигарет. Оценка задержанного контрабандного товара превышает 7 миллионов гривен.

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