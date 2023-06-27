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На Одещині поліцейські вилучили рекордну кількість незаконного алкоголю

27 червня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині поліцейські вилучили рекордну кількість незаконного алкоголю
Правоохоронці вилучили підробний алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині, поліцейським вдалося провести успішну операцію щодо виявлення незаконної торгівлі підакцизними товарами. За понад місяць роботи, правоохоронці вилучили практично 19 тисяч літрів алкоголю та 62 тисячі пачок цигарок. Оцінена вартість затриманого контрабандного товару перевищує 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські склали 525 адміністративних протоколів стосовно підприємців та торговців, які порушили норми законодавства. Зокрема, громадяни були покарані за порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП) та правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами для них (ст. 156 КУпАП).

Підробка відомих брендів

Поки що тривають досудові розслідування проти трьох осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією алкоголю відомих світових брендів. Вони також впроваджували незаконне зберігання, транспортування та продаж алкогольної продукції без акцизних марок або з підробленими марками акцизного податку. 

Вилучені коробки з алкоголем. Фото: ГУНП в Одеській області

Дії затриманих кваліфікуються як порушення статей 199 (використання підроблених грошей, цінних паперів, лотерейних білетів, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Двом особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.

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