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В Одесской области полицейские изъяли рекордное количество незаконного алкоголя

27 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области полицейские изъяли рекордное количество незаконного алкоголя
Правоохранители изъяли поддельный алкоголь. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области полицейским удалось провести успешную операцию по выявлению незаконной торговли подакцизными товарами. За месяц работы правоохранители изъяли практически 19 тысяч литров алкоголя и 62 тысяч пачек сигарет. Оценка задержанного контрабандного товара превышает 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские составили 525 административных протоколов в отношении предпринимателей и торговцев, нарушивших нормы законодательства. В частности, граждане были наказаны за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (ст. 164 КУоАП) и правил торговли алкогольными и табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями для них (ст. 156 КУоАП).

Подделка известных брендов

Пока продолжаются досудебные расследования против трех лиц, занимавшихся незаконным изготовлением, хранением и реализацией алкоголя известных мировых брендов. Они также внедряли незаконное хранение, транспортировку и продажу алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными марками акцизного налога.

Удалены коробки с алкоголем. Фото: ГУНП в Одесской области

Действия задержанных квалифицируются как нарушение статей 199 (использование поддельных денег, ценных бумаг, лотерейных билетов, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Двум лицам доложено о подозрении.

Напомним, территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.

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