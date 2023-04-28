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Заробили на сигаретах мільйони: в Одесі викрили злочинну схему

28 квітня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили злочинну схему
Речові докази на місці злочину. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили схему продажу нелегальних цигарок. Багатомільйонну аферу прикривали місцеві податківці.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

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За інформацією відомства, схему створили її у другій половині 2022 року, а "працювала" вона по всій території України. 

"Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси, а найбільш активно працювала мережа в Одеській та Вінницькій областях. До злочинної схеми були причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес", — йдеться у повідомленні.

Деталі схеми

На Одещині та Вінничині функціонувало понад 30 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою "дьюті-фрі". Щомісяця ці "магазини" приносили мільйонні прибутки. Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях.

Що виявили

За результатами обшуків було виявлено та вилучено:

  • понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн,
  • майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових "точок",
  • записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації.

Наразі керівникам злочинної схеми повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України) та фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. (ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує позбавлення волі строком до 8 років. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу осіб, які займалися контрабандою. Компанія продавала безакцизні сигарети та алкоголь.

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