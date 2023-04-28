В Одесі викрили злочинну схему

Речові докази на місці злочину. Фото: ДБР

В Одесі викрили схему продажу нелегальних цигарок. Багатомільйонну аферу прикривали місцеві податківці.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

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За інформацією відомства, схему створили її у другій половині 2022 року, а "працювала" вона по всій території України.

"Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси, а найбільш активно працювала мережа в Одеській та Вінницькій областях. До злочинної схеми були причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес", — йдеться у повідомленні.

Деталі схеми

На Одещині та Вінничині функціонувало понад 30 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою "дьюті-фрі". Щомісяця ці "магазини" приносили мільйонні прибутки. Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях.

Що виявили

За результатами обшуків було виявлено та вилучено:

понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн,

майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових "точок",

записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації.

Наразі керівникам злочинної схеми повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України) та фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. (ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу осіб, які займалися контрабандою. Компанія продавала безакцизні сигарети та алкоголь.