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На Одещині затримано підозрювану у масовому отруєнні та загибелі людей

7 липня 2023 10:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині затримано підозрювану у масовому отруєнні та загибелі людей
Госпіталізація чоловіка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Ситуація сталася у селі Старостине 5 липня, коли медичним працівникам швидкої допомоги довелося масово госпіталізувати людей, які почували себе дуже погано після вживання самогону, який придбали у місцевому магазині. Троє осіб померли прямо в лікарні, а ще одну жертву знайшли мертвою у її власному будинку. Попередні результати показали, що смерть людей настала внаслідок отруєння токсичними речовинами. Семеро потерпілих продовжують перебувати у критичному стані.

Затримання підозрюваної

Правоохоронці розслідуванням цієї справи встановили жінку, яка була затримана, мала причетність до поширення сурогатного алкоголю, що призвело до масового отруєння та смерті людей. Згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, вона підозрюється у незаконному виготовленні та розповсюдженні спиртовмісних речовин.

Проводиться ряд судових експертиз, які допоможуть з'ясувати обставини цієї жахливої трагедії. Зібрані матеріали, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України. Також правоохоронці передали до територіального управління Бюро економічної безпеки дані для подальшого розслідування.

Нагадаємо, на Одещині поліцейським вдалося провести успішну операцію щодо виявлення незаконної торгівлі підакцизними товарами. За понад місяць роботи правоохоронці вилучили практично 19 тисяч літрів алкоголю та 62 тисячі пачок цигарок. Оцінена вартість затриманого контрабандного товару перевищує 7 мільйонів гривень.

Також ми писали, що територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.

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