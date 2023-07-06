Смертельний алкоголь: на Одещині отруїлось дев’ятеро людей

Госпіталізація чоловіка. Фото: google

Поліцейські розпочали активне розслідування смертельних випадків та отруєння дев'яти мешканців села Старостине, що розташовується в Роздільнянському районі. Троє осіб вже загинули, а ще шестеро перебувають у тяжкому стані в лікарні.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Дев'ять осіб були госпіталізовані з підозрою на алкогольне отруєння. Нещасні випадки сталися після споживання самогону, який був придбаний у місцевому магазині. Двоє з госпіталізованих померли невдовзі після госпіталізації, а ще одну людину знайшли мертвою в її будинку.

Поліцейські провели оперативні заходи, зокрема, опитали родичів, знайомих та інших жителів села, щоб з'ясувати обставини трагедії. У результаті, було виявлено, що постраждалі придбали самогон, який містив небезпечні речовини. Поліція вилучила пляшки з невідомими рідинами, а також провела обшук у магазині, де знаходилися подібні продукти.

Небезпечний алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області

Відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за частинами 1 статті 115 (нещасний випадок) та 3 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, та спричинення отруєння чи смерті особи) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині, поліцейським вдалося провести успішну операцію щодо виявлення незаконної торгівлі підакцизними товарами. За понад місяць роботи, правоохоронці вилучили практично 19 тисяч літрів алкоголю та 62 тисячі пачок цигарок. Оцінена вартість затриманого контрабандного товару перевищує 7 мільйонів гривень.

Також ми писали, що територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.