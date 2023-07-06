Смертельный алкоголь: в Одесской области отравилось девять человек

Госпитализация мужчины. Фото: google

Полицейские начали активное расследование смертельных исходов и отравление девяти жителей села Старостино, которое находится в Раздельнянском районе. Три человека уже погибли, а еще шестеро находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Девять человек были госпитализированы с подозрением на алкогольное отравление. Несчастные случаи произошли после потребления самогона, приобретенного в местном магазине. Двое из госпитализированных умерли вскоре после госпитализации, а еще одного человека нашли мертвым в его доме.

Полицейские провели оперативные мероприятия, в частности, опросили родственников, знакомых и других жителей села, чтобы установить обстоятельства трагедии. В результате было обнаружено, что пострадавшие приобрели самогон, который содержал опасные вещества. Полиция изъяла бутылки с неизвестными жидкостями и провела обыск в магазине, где находились подобные продукты.

Опасный алкоголь. Фото: ГУНП в Одесской области

Согласно Единому реестру досудебных расследований, начато уголовное производство по частям 1 статьи 115 (несчастный случай) и 3 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, и причинение отравления или смерти личности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области полицейским удалось провести успешную операцию по выявлению незаконной торговли подакцизными товарами. За месяц работы правоохранители изъяли практически 19 тысяч литров алкоголя и 62 тысяч пачек сигарет. Оценка задержанного контрабандного товара превышает 7 миллионов гривен.

Также мы писали, что территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.