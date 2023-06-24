В Одесі підлітки отруїлись алкоголем в клубі

Люди на дискотеці. Фото: pixabay

В Одесі зафіксовано черговий випадок отруєння алкоголем неповнолітніми. Це вже далеко не перша така ситуація за останній час.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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До служби швидкої допомоги надійшов виклик до одного з клубів Одеси, щодо отруєння трьох неповнолітніх осіб алкоголем. Туди негайно були відправлені медичні бригади №75, №76 та №78, які надали постраждалим необхідну допомогу та доставили їх у лікарні міста з середнім ступенем важкості.

Такий випадок, де неповнолітні особи отримують отруєння внаслідок споживання алкогольних напоїв, далеко не єдиний за останній час. Тому медичні працівники звертаються до громадян із проханням слідкувати за дітьми та не продавати алкоголь неповнолітнім.

"Зважаючи на те, яку шкоду може завдати дитячому організму алкоголь, звертаємося до власників бізнесу та реалізаторів алкогольної продукції: дотримуйтесь чинного законодавства України та не в якому разі не продавайте спиртні напої неповнолітнім", — йдеться в повідомленні.

Перша допомога при алкогольній інтоксикації

Поки ви чекаєте на медиків, необхідно надати людині з отруєнням першу допомогу:

якщо людина знепритомніла, обережно поверніть її на бік, підклавши її руку під голову, щоб людина не захлинулася блювотою;

навіть якщо вона у свідомості, заохочуйте її лягти на бік у безпечному місці;

якщо людина може ковтати, пропонуйте їй пити воду;

залишайтеся поруч з людиною до прибуття лікарів.

Існує міф, що від алкогольного сп’яніння допомагає сон, холодний душ, прогулянка, чорна кава чи кофеїн. Насправді такі дії можуть піддати людину з отруєнням тільки більшому ризику травм і смерті.

Зазначимо, що в Одесі існує проблема із закладами, які продають алкогольні напої неповнолітнім. Одне з таких кафе вже позбавили ліцензії на продаж алкоголю.