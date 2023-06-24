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В Одессе подростки отравились алкоголем в клубе

24 июня 2023 11:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе подростки отравились алкоголем в клубе
Люди на дискотеке. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе зафиксирован очередной случай отравления алкоголем несовершеннолетними. Это уже далеко не первая подобная ситуация за последнее время.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

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В службу скорой помощи поступил вызов в один из клубов Одессы об отравлении трех несовершеннолетних алкоголем. Туда немедленно были отправлены медицинские бригады №75, №76 и №78, которые оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили в больницы города со средней степенью тяжести.

Такой случай, где несовершеннолетние получают отравление в результате потребления алкогольных напитков, далеко не единственный за последнее время. Потому медицинские работники обращаются к гражданам с просьбой следить за детьми и не продавать алкоголь несовершеннолетним.

"Учитывая, какой вред может нанести детскому организму алкоголь, обращаемся к владельцам бизнеса и реализаторам алкогольной продукции: соблюдайте действующее законодательство Украины и не в коем случае не продавайте спиртные напитки несовершеннолетним", — говорится в сообщении.

Первая помощь при алкогольной интоксикации

Пока вы ждете медиков, необходимо оказать человеку с отравлением первую помощь:

  • если человек потерял сознание, осторожно поверните его на бок, подложив его руку под голову, чтобы человек не захлебнулся рвотой;
  • даже если она в сознании, поощряйте ее лечь на бок в безопасном месте;
  • если человек может глотать, предлагайте ему пить воду;
  • оставайтесь рядом с человеком до прибытия врачей.

Существует миф, что от алкогольного опьянения помогает сон, холодный душ, прогулка, черный кофе или кофеин. На самом деле, такие действия могут подвергнуть человека с отравлением только большему риску травм и смерти.

Отметим, что в Одессе существует проблема с заведениями, продающими алкогольные напитки несовершеннолетним. Одно из таких кафе уже лишили лицензии на продажу алкоголя.

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