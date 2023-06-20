Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Труханов поскаржився на заклади, де наливають неповнолітнім arrow

Труханов поскаржився на заклади, де наливають неповнолітнім

20 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов поскаржився на заклади, де наливають неповнолітнім
Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі існує проблема із закладами, які продають алкогольні напої неповнолітнім. Одне з таких кафе вже позбавили ліцензії на продаж алкоголю. 

Про це стало відомо із відеозвернення Геннадія Труханова.

Читайте також:

"Хочу порушувати серйозне питання, яке напряму пов’язано зі здоров’ям нашої молоді. В той час, коли вся країна бореться із зовнішнім ворогом, в нас процвітає ворог внутрішній. Це, зокрема, власники закладів, де розливають алкогольні напої неповнолітнім. Підприємці, які поповнюють свої кишені за рахунок здоров’я наших дітей", — зазначив Геннадій Труханов.  

За його словами такий злочин має жорстко каратись. Всі хто якимось чином має відношення до цього — мають відповісти перед законом.   

"Тож звертаюсь до органів, які відповідають за контроль продажу алкогольної продукції в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Звертаюсь до правоохоронних органів: нам усім треба остаточно зупинити цей злочинний промисел!", — сказав мер Одеси. 

Нагадаємо, поліцейські Ізмаїльського району знову виявили порушення правил торгівлі алкогольними напоями місцевою підприємицею. 48-річна жителька Саф’янівської громади вже була позбавлена ліцензії у квітні через незаконний продаж спиртних напоїв неповнолітнім, втім, це її не зупинило. 

Крім того, правоохоронці оформили 488 адміністративних протоколів проти підприємців та торговців, які порушували правила продажу алкоголю, тютюнових виробів, електронних сигарет і відповідних рідин. За останній місяць було вилучено понад 49 тисяч пачок цигарок та 15 тисяч літрів алкоголю, загальна вартість яких перевищує чотири мільйони гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB