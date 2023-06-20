Труханов поскаржився на заклади, де наливають неповнолітнім

Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

В Одесі існує проблема із закладами, які продають алкогольні напої неповнолітнім. Одне з таких кафе вже позбавили ліцензії на продаж алкоголю.

Про це стало відомо із відеозвернення Геннадія Труханова.

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"Хочу порушувати серйозне питання, яке напряму пов’язано зі здоров’ям нашої молоді. В той час, коли вся країна бореться із зовнішнім ворогом, в нас процвітає ворог внутрішній. Це, зокрема, власники закладів, де розливають алкогольні напої неповнолітнім. Підприємці, які поповнюють свої кишені за рахунок здоров’я наших дітей", — зазначив Геннадій Труханов.

За його словами такий злочин має жорстко каратись. Всі хто якимось чином має відношення до цього — мають відповісти перед законом.

"Тож звертаюсь до органів, які відповідають за контроль продажу алкогольної продукції в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Звертаюсь до правоохоронних органів: нам усім треба остаточно зупинити цей злочинний промисел!", — сказав мер Одеси.

Нагадаємо, поліцейські Ізмаїльського району знову виявили порушення правил торгівлі алкогольними напоями місцевою підприємицею. 48-річна жителька Саф’янівської громади вже була позбавлена ліцензії у квітні через незаконний продаж спиртних напоїв неповнолітнім, втім, це її не зупинило.

Крім того, правоохоронці оформили 488 адміністративних протоколів проти підприємців та торговців, які порушували правила продажу алкоголю, тютюнових виробів, електронних сигарет і відповідних рідин. За останній місяць було вилучено понад 49 тисяч пачок цигарок та 15 тисяч літрів алкоголю, загальна вартість яких перевищує чотири мільйони гривень.