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На Одещині жінка продавала алкоголь дітям: що на неї чекає

27 травня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині жінка продавала алкоголь дітям: що на неї чекає
Поліція складає протокол на продавчиню. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські Ізмаїльського району знову виявили порушення правил торгівлі алкогольними напоями місцевою підприємицею. 48-річна жителька Саф’янівської громади вже була позбавлена ліцензії у квітні через незаконний продаж спиртних напоїв неповнолітнім, втім, це її не зупинило. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Правоохоронці помітили, як з магазину, правопорушниці, вийшов чоловік із пляшкою горілки. Власниця призналася, що продовжує торгувати алкогольними напоями, хоча не сплатила штраф у розмірі 6800 гривень, який винесла адмінкомісія за минуле адміністративне правопорушення, і ліцензію не поновила. Поліцейські конфіскували алкогольні напої з магазину та перенесли їх до камери речових доказів.

Конфіскація алкоголю з магазину. Фото: ГУНП в Одеській області
Конфіскація алкоголю з магазину. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на жінку

На підприємицю складено адміністративний протокол за порушення частини 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який стосується господарської діяльності без належної ліцензії. Адміністративні матеріали будуть направлені до суду. Жінці загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень, з можливою конфіскацією продукції.

Нагадаємо, Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області розкрили та припинили діяльність підпільного цеху, який займався незаконним виробництвом алкогольних напоїв. Крім того, було встановлено систему збуту продукції, де "елітний алкоголь" реалізовувався через торгові точки регіону та відправлявся клієнтам поштою.

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