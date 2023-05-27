В Одесской области женщина продавала алкоголь детям: что ее ждет

Полиция составляет протокол на продавщицу. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские Измаильского района снова обнаружили нарушение правил торговли алкогольными напитками местной предпринимателью. 48-летняя жительница Сафьяновской громады уже была лишена лицензии в апреле из-за незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним, впрочем, это ее не остановило.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители заметили, как из магазина правонарушительницы вышел мужчина с бутылкой водки. Владелец призналась, что продолжает торговать алкогольными напитками, хотя не уплатила штраф в размере 6800 гривен, который вынесла админкомиссия за прошедшее административное правонарушение, и лицензию не возобновила. Полицейские конфисковали алкогольные напитки из магазина и перенесли их в камеру вещественных доказательств.

Конфискация алкоголя из магазина. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет женщину

На предпринимательство составлен административный протокол за нарушение части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который касается хозяйственной деятельности без надлежащей лицензии. Административные материалы будут направлены в суд. Женщине грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 34 тысяч гривен, с возможной конфискацией продукции.

Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области раскрыли и прекратили деятельность подпольного цеха, занимавшегося незаконным производством алкогольных напитков. Кроме того, была установлена система сбыта продукции, где элитный алкоголь реализовывался через торговые точки региона и отправлялся клиентам по почте.