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На Одещині вилучили алкоголь та цигарки на чотири мільйони

20 червня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині вилучили алкоголь та цигарки на чотири мільйони
Вилучені алкогольні напої. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці оформили 488 адміністративних протоколів проти підприємців та торговців, які порушували правила продажу алкоголю, тютюнових виробів, електронних сигарет і відповідних рідин. За останній місяць було вилучено понад 49 тисяч пачок цигарок та 15 тисяч літрів алкоголю, загальна вартість яких перевищує чотири мільйони гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські розпочали три кримінальні провадження згідно зі статтею 199 та статтею 204 Кримінального кодексу України. Особи, які були залучені до цих правопорушень, займалися нелегальним виробництвом, зберіганням та реалізацією алкогольних напоїв відомих світових брендів неправомірними методами.

Також незаконним зберіганням, транспортуванням та продажем алкогольних виробів без відповідних акцизних марок або з використанням підроблених марок акцизного податку. Зараз двом особам оголошено про підозру, і слідство щодо всіх фактів продовжується.

Підробка алкоголю. Фото: ГУНП в Одеській області
Підробка алкоголю. Фото: ГУНП в Одеській області

Громадянам, в залежності від тяжкості скоєних дій, можуть бути накладені штрафи або позбавлення волі, а також конфіскація незаконних товарів та отриманого від їх продажу доходу.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці успішно провели операцію з очищення ринку від незаконної продукції. Протягом трьох тижнів поліцейські вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок та понад 13 тисяч літрів алкоголю загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

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