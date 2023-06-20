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В Одесской области изъяли алкоголь и сигареты на четыре миллиона

20 июня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области изъяли алкоголь и сигареты на четыре миллиона
Изъятые алкогольные напитки. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители оформили 488 административных протоколов против предпринимателей и торговцев, которые нарушали правила продажи алкоголя, табачных изделий, электронных сигарет и соответствующих жидкостей. За последний месяц изъято более 49 тысяч пачек сигарет и 15 тысяч литров алкоголя, общая стоимость которых превышает четыре миллиона гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские начали три уголовных производства согласно статье 199 и статье 204 Уголовного кодекса Украины. Лица, привлеченные к этим правонарушениям, занимались нелегальным производством, хранением и реализацией алкогольных напитков известных мировых брендов неправомерными методами.

Также незаконным хранением, транспортировкой и продажей алкогольных изделий без соответствующих акцизных марок или с использованием поддельных марок акцизного налога. Сейчас двум лицам объявлено о подозрении, и следствие по всем фактам продолжается.

Подделка алкоголя. Фото: ГУНП в Одесской области
Подделка алкоголя. Фото: ГУНП в Одесской области

Граждане, в зависимости от тяжести совершенных действий, могут быть отрафованы или лишены свободы, а также у них могут конфисковать незаконные товары и полученныйо от продажи доход.

Напомним, в Одесской области правоохранители успешно провели операцию по очистке рынка от незаконной продукции. В течение трех недель полицейские изъяли более 20 тысяч сигаретных пачек и более 13 тысяч литров алкоголя общей стоимостью более 2 миллионов гривен.

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