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На Одещині двоє дітей отруїлись алкоголем: в якому вони стані

16 червня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині двоє дітей отруїлись алкоголем: в якому вони стані
Дитина біля пляшки алкоголю. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учора пізно ввечері в Білгород-Дністровському районі двоє неповнолітніх хлопців у віці 8 і 9 років отруїлися алкоголем. Відразу ж на місце події прибула бригада медиків. 

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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"Медики зафіксували важкий стан неповнолітніх хлопців і екстрено госпіталізували обох до районної лікарні. Бажаємо дітям швидкого одужання, а батьків закликаємо пильнувати своїх дітей і в жодному разі не залишати у відкритому доступі спирт, алкогольні напої, побутову хімію та інші рідини, які потенційно можуть нашкодити здоров'ю дітей", — йдеться в повідомленні.

Як розпізнати алкогольне отруєння

Гостра алкогольна інтоксикація — це стан, пов'язаний із вживанням надмірної кількості алкоголю за короткий час. Можуть бути такі симптоми отруєння:

  1. втрата свідомості та/або пам'яті;
  2. проблеми із зором;
  3. втрата рівноваги;
  4. сонливість.

Перша допомога при алкогольній інтоксикації

Поки ви чекаєте на медиків, необхідно надати людині з отруєнням першу допомогу:

  • якщо людина знепритомніла, обережно поверніть її на бік, підклавши її руку під голову, щоб людина не захлинулася блювотою;
  • навіть якщо вона у свідомості, заохочуйте її лягти на бік у безпечному місці;
  • якщо людина може ковтати, пропонуйте їй пити воду;
  • залишайтеся поруч з людиною до прибуття лікарів.

Існує міф, що від алкогольного сп’яніння допомагає сон, холодний душ, прогулянка, чорна кава чи кофеїн. Насправді такі дії можуть піддати людину з отруєнням тільки більшому ризику травм і смерті.

Після прибуття швидкої людину можуть госпіталізувати, поки її життєві показники не нормалізуються. Це може зайняти дні або тижні.

Нагадаємо, в Одеській області відбувся випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно.

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