В Одесской области двое детей отравились алкоголем: в каком они состоянии

Ребенок возле бутылки алкоголя. Фото: иллюстративный / google

Вчера поздно вечером в Белгород-Днестровском районе двое несовершеннолетних парней в возрасте 8 и 9 лет отравились алкоголем. Сразу на место происшествия прибыла бригада медиков.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

Читайте также:

"Медики зафиксировали тяжелое состояние несовершеннолетних ребят и экстренно госпитализировали обоих в районную больницу. Желаем детям быстрого выздоровления, а родителей призываем следить за своими детьми и ни в коем случае не оставлять в открытом доступе спирт, алкогольные напитки, бытовую химию и другие жидкости, которые потенциально могут здоровью детей", — говорится в сообщении.

Как распознать алкогольное отравление

Острая алкогольная интоксикация — это состояние, связанное с употреблением избыточного количества алкоголя за короткое время. Возможны следующие симптомы отравления:

потеря сознания и/или памяти; проблемы со зрением; потеря равновесия; сонливость.

Первая помощь при алкогольной интоксикации

Пока вы ждете медиков, необходимо оказать человеку с отравлением первую помощь:

если человек потерял сознание, осторожно поверните его на бок, подложив его руку под голову, чтобы человек не захлебнулся рвотой;

даже если она в сознании, поощряйте ее лечь на бок в безопасном месте;

если человек может глотать, предлагайте ему пить воду;

оставайтесь рядом с человеком до прибытия врачей.

Существует миф, что от алкогольного опьянения помогает сон, холодный душ, прогулка, черный кофе или кофеин. На самом деле, такие действия могут подвергнуть человека с отравлением только большему риску травм и смерти.

По прибытии быстрого человека могут госпитализировать, пока его жизненные показатели не нормализуются. Это может занять дни или недели.

Напомним, в Одесской области произошел случай заболевания ботулизмом. 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.