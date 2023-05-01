Троє людей отруїлися на Одещині

Рятувальники працюють на місці надзвичайної події. Фото: Новини.LIVE

У селищі Авангард, що під Одесою, отруїлися троє людей. Постраждалих встигли врятувати. Наразі вони перебувають у лікарні. Їх життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Як стало відомо, вночі до Служби Порятунку надійшло повідомлення від чергового медика про госпіталізацію до медичного закладу з діагнозом "отруєння чадним газом".

"У стані середньої тяжкості було госпіталізовано 3-х осіб: 40-річного чоловіка та двох жінок 31 та 36 років. На місці події ознак пожежі не виявлено, попередня причина отруєння — "несправність витяжки газової колонки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Подільському районі Одеської області багатодітна сім'я отруїлася чадним газом. Матір та шестеро дітей направили до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Малиновському районі Одеси сталася пожежа. З вогню вдалося врятувати трьох дітей.На жаль, у квартирі, де сталося займання, загинуло двоє людей. Громадяни 30 та 33 років не змогли вибратися з оселі.