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Три человека отравились в Одесской области: какая причина

1 мая 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Три человека отравились в Одесской области
Спасатели работают на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В поселке Авангард, что под Одессой, отравились три человека. Пострадавших успели спасти. В настоящее время они находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Как стало известно, ночью в Службу Спасения поступило сообщение от дежурного медика о госпитализации в медицинское учреждение с диагнозом "отравление угарным газом".

"В состоянии средней тяжести были госпитализированы три человека: 40-летний мужчина и две женщины 31 и 36 лет. На месте происшествия признаков пожара не обнаружено, предварительная причина отравления — неисправность вытяжки газовой колонки", — говорится в сообщении.

Отметим, в Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.

Напомним, недавно в Малиновском районе Одессы произошел пожар. Из огня удалось спасти троих детей. К сожалению, в квартире, где произошло возгорание, погибли два человека. Граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.

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