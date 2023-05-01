Три человека отравились в Одесской области

Спасатели работают на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

В поселке Авангард, что под Одессой, отравились три человека. Пострадавших успели спасти. В настоящее время они находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Как стало известно, ночью в Службу Спасения поступило сообщение от дежурного медика о госпитализации в медицинское учреждение с диагнозом "отравление угарным газом".

"В состоянии средней тяжести были госпитализированы три человека: 40-летний мужчина и две женщины 31 и 36 лет. На месте происшествия признаков пожара не обнаружено, предварительная причина отравления — неисправность вытяжки газовой колонки", — говорится в сообщении.

Отметим, в Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.

Напомним, недавно в Малиновском районе Одессы произошел пожар. Из огня удалось спасти троих детей. К сожалению, в квартире, где произошло возгорание, погибли два человека. Граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.