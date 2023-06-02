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На Одещині виявлено випадок ботулізму: як вберегтись

2 червня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині виявлено випадок ботулізму: як вберегтись
Чоловік лежить в лікарні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області відбувся нещодавній випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно. 

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

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Через три доби по вживанні консерви у чоловіка з'явилися перші ознаки отруєння, такі як блювота, запаморочення, головний біль і тремор рук. Загроза погіршення стану та підозра на ботулізм привели до того, що постраждалий був доставлений до КНП "Одеська міська інфекційна лікарня", де отримав необхідне лікування.

Варто зауважити, що вже цього року в Одеській області було зареєстровано два випадки ботулізму, один з яких стався у місті Одеса.

Зазвичай причиною отруєння їжею в області стає споживання продуктів домашнього приготування, або придбані на неконтрольованих ринках. Проте цього року мешканець міста Одеси придбав онлайн в'ялену рибу невідомого виробника, і, попри незадовільну якість продукту, вирішив її спожити, в результаті чого потрапив до лікарні. Тож довіряти всім інтернет-магазинам не варто.

Більше про ботулізм

Ботулізм є формою харчового отруєння, спричиненою споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Найчастіше ботулізм виникає внаслідок вживання домашніх консервованих продуктів, таких як м'ясо, риба, а іноді й овочі. Також може відбутися інфікування ботулізмом через споживання в'яленої або копченої риби та м'ясних виробів, таких як ковбаси та шинки.

Симптоми ботулізму 

Симптоми ботулізму включають порушення близького зору, сильну сухість у роті, проблеми з мовленням (тихий голос або його втрата), відчуття стомленості та м'язову слабкість, запаморочення, тимчасові проблеми з травленням (нудота, блювання, послаблення випорожнень) та наступну стадію парезу кишківника (здуття живота, закріплення), а також ураження м'язів шиї та кінцівок.

Як запобігти ботулізму

Якщо у вас є сумніви щодо якості продуктів, краще утриматися від їх споживання та звернутися до лікаря при найменшій підозрі на ботулізм. Госпіталізація є обов'язковою в будь-якому випадку, незалежно від тяжкості захворювання. Шанси на успішне вилікування значно збільшуються при ранній діагностиці, належному лікуванні та введенні ботулінічного антитоксину.

Нагадаємо, сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз".

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