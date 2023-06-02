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В Одесской области выявлен случай ботулизма: как уберечься

2 июня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области выявлен случай ботулизма: как уберечься
Человек лежит в больнице. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области произошел недавний случай заболевания ботулизмом. 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясную консервы и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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Через трое суток по употреблению консервы у мужчины появились первые признаки отравления, такие как рвота, головокружение, головная боль и тремор рук. Угроза ухудшения состояния и подозрение на ботулизм привели к тому, что пострадавший был доставлен в КНП "Одесская городская инфекционная больница", где получил необходимое лечение.

Следует отметить, что уже в этом году в Одесской области было зарегистрировано два случая ботулизма, один из которых произошел в городе Одесса.

Обычно причиной отравления пищей в области становится потребление продуктов домашнего приготовления или приобретенные на неконтролируемых рынках. Однако в этом году житель города Одессы приобрел онлайн вяленую рыбу неизвестного производителя и, несмотря на неудовлетворительное качество продукта, решил ее употребить, в результате чего попал в больницу. Так что доверять всем интернет-магазинам не стоит.

Больше о ботулизме

Ботулизм представляет собой форму пищевого отравления, вызванную потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Чаще ботулизм возникает вследствие употребления домашних консервированных продуктов, таких как мясо, рыба, а иногда и овощи. Также может произойти инфицирование ботулизмом из-за употребления вяленой или копченой рыбы и мясных изделий, таких как колбасы и ветчины.

Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма включают нарушения близкого зрения, сильную сухость во рту, проблемы с речью (тихий голос или его потеря), чувство усталости и мышечную слабость, головокружение, временные проблемы с пищеварением (тошнота, рвота, ослабление стула), а также поражение мышц шеи и конечностей.

Как предотвратить ботулизм

Если у вас есть сомнения в качестве продуктов, лучше воздержаться от их потребления и обратиться к врачу при малейшем подозрении на ботулизм. Госпитализация обязательна в любом случае, независимо от тяжести заболевания. Шансы на успешное лечение значительно увеличиваются при ранней диагностике, надлежащем лечении и введении ботулинического антитоксина.

Напомним, семнадцатилетняя девушка отравилась дикорастущими грибами. Она употребляла маринованные бочковые опята, приобретенные на рынке "Привоз".

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