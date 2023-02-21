На Одещині зареєстровано перший в цьому році випадок отруєння грибами

Отруєння грибами небезпечне для життя

Сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз".

Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"Через 3 години після вживання з’явились ознаки отруєння: нудота, блювання. Каретою швидкої допомоги була доставлена в реанімаційне відділення КНП "Одеська дитяча обласна клінічна лікарня", де їй була надана необхідна допомога. Наразі хвора продовжує лікування в лікарні", — йдеться в повідомленні.

Люди, які самостійно збирають гриби, а потім продають їх на ринках, мають "залізний" аргумент, що вони досконало знають гриби, збираючи їх з самого дитинства. Ось тільки продавці забувають, що є багато схожих на їстівні гриби отруйних і їх нелегко переплутати. Ще один недолік грибів – це їх здатність накопичувати шкідливі речовини.

Симптоми та ознаки отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів.

Ранні симптоми виникають до шести годин після вживання отруйних грибів. Найчастіше це шлунково-кишкові розлади (блювання, пронос), алергічні реакції або неврологічні синдроми.

Пізні симптоми виникають від шести до 24 годин після вживання отруйних грибів. Пізніми симптомами є ознаки токсичного ураження печінки, нирок, еритромеларгія (хворобливе розширення периферичних судин, почервоніння кінцівок, рідше обличчя).

Віддалені симптоми проявляються через 24 години після споживання отруйних грибів та проявляються переважно ознаками токсичного ураження нирок.

Поради, як уникнути отруєння грибами

Надавайте перевагу штучно вирощеним грибам — вони підлягають контролю та продаються в торговельних мережах з документами, що підтверджують їх походження.

Не купуйте гриби на стихійних ринках.

Якщо ви все ж збираєте гриби, уважно оглядайте їх: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки. Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими. Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Ніколи не збирайте і не вживайте в їжу переспілі, червиві, ослизлі гриби.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не вживайте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Не пригощайте грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.

Оскільки отруєння можуть виникати не тільки при вживанні отруйних грибів, необхідно пам'ятати, що при порушенні технології заготівлі навіть їстівні гриби можуть становити небезпеку для здоров'я. Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин. Варіння вважається закінченим, коли гриби осядуть на дно, а відвар стане прозорим.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше як добу. Навіть у їстівних грибах згодом починають виділятися отруйні речовини, які не зникнуть при варінні і смаженні.

Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. В разі недотримання всіх правил технології консервування гриби можуть спричинити дуже важке захворювання — ботулізм.

При появі симптомів отруєння зволікати не можна, а одразу ж потрібно викликати швидку допомогу. Часто від того, як швидко буде надано медичну допомогу, залежить життя людини.

Нагадаємо, в одному з сіл Білгород-Дністровського району 9-річний хлопчик отримав сильне алкогольне отруєння. Його було екстрено госпіталізували до лікарні.

Фото УНІАН