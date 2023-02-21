В Одесской области зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами

Отравление грибами опасно для жизни

Семнадцатилетняя девушка отравилась дикорастущими грибами. Она употребляла маринованные бочковые опята, приобретенные на рынке "Привоз".

Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

"Через 3 часа после употребления появились признаки отравления: тошнота, рвота. Каретой скорой помощи была доставлена в реанимационное отделение КНП "Одесская детская областная клиническая больница", где ей была оказана необходимая помощь. В настоящее время больная продолжает лечение в больнице", — говорится в сообщении.

Люди, самостоятельно собирающие грибы, а затем продающие их на рынках, имеют "железный" аргумент, что они в совершенстве знают грибы, собирая их с самого детства. Вот только продавцы забывают, что есть много похожих на съедобные ядовитые грибы и их нелегко перепутать. Еще один недостаток грибов — это их способность накапливать вредные вещества.

Симптомы и признаки отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.

Ранние симптомы возникают до шести часов после употребления ядовитых грибов. Чаще это желудочно-кишечные расстройства (рвота, понос), аллергические реакции или неврологические синдромы.

Поздние симптомы возникают от шести до 24 часов после употребления ядовитых грибов. Поздними симптомами являются признаки токсического поражения печени, почек, эритромелларгия (болезненное расширение периферических сосудов, покраснение конечностей, реже лица).

Отдаленные симптомы проявляются через 24 ч после потребления ядовитых грибов и проявляются преимущественно признаками токсического поражения почек.

Советы, как избежать отравления грибами

Предпочитайте искусственно выращенные грибы — они подлежат контролю и продаются в торговых сетях с документами, подтверждающими их происхождение.

Не покупайте грибы на стихийных рынках.

Если вы все же собираете грибы, внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими. Не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми.

Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.

Никогда не собирайте и не употребляйте в пищу перезрелые, червивые, ослизлые грибы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.

Не употребляйте сырые грибы.

Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные нужно выбросить.

Готовьте грибы в течение первых суток после уборки.

Не угощайте грибами детей, пожилых и беременных женщин.

Поскольку отравления могут возникать не только при употреблении ядовитых грибов, необходимо помнить, что при нарушении технологии заготовки даже съедобные грибы могут представлять опасность для здоровья. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут. Варка считается законченной, когда грибы осядут на дно, а отвар станет прозрачным.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток. Даже в съедобных грибах впоследствии начинают выделяться ядовитые вещества, которые не исчезнут при варке и жарке.

Строго соблюдайте правила консервирования грибов. В случае несоблюдения всех правил технологии консервирования грибы могут повлечь за собой очень тяжелое заболевание — ботулизм.

При появлении симптомов отравления медлить нельзя, а сразу нужно вызвать скорую помощь. Часто от того, как быстро будет оказана медицинская помощь, зависит жизнь человека.

Напомним, в одном из сел Белгород-Днестровского района 9-летний мальчик получил сильное алкогольное отравление. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Фото УНИАН