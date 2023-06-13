Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині розкрито незаконний обіг цигарок та алкоголю arrow

На Одещині розкрито незаконний обіг цигарок та алкоголю

13 червня 2023 10:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині розкрито незаконний обіг цигарок та алкоголю
Незаконний обіг цигарок. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині правоохоронці успішно провели операцію з очищення ринку від незаконної продукції. Протягом трьох тижнів поліцейські вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок та понад 13 тисяч літрів алкоголю загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі обшуків

Загалом, в результаті цієї операції зловмисникам було вилучено понад 20 тисяч пачок цигарок та понад 13 тисяч літрів алкоголю загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

Вилучений безакцизний алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області
Вилучений безакцизний алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на "бізнесменів"

Правоохоронці склали 344 адміністративні протоколи щодо недобросовісних продавців та власників торговельних закладів за порушення статей 156 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці матеріали вже направлені до суду для подальшого розгляду.

Крім того, поліція розпочала три кримінальні провадження за порушення статей 204 та 199 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам вже повідомлено про підозру, а розслідування триває.

Серед порушників є особи, які займалися нелегальним виготовленням, зберіганням та продажем алкоголю відомих світових брендів незаконними методами. Також було виявлено незаконне зберігання, транспортування та продаж алкогольної продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками.

Громадянам, залежно від вагомості скоєного, загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Ізмаїльського району знову виявили порушення правил торгівлі алкогольними напоями місцевою підприємицею. 48-річна жителька Саф’янівської громади вже була позбавлена ліцензії у квітні через незаконний продаж спиртних напоїв неповнолітнім, втім, це її не зупинило.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB