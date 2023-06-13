На Одещині розкрито незаконний обіг цигарок та алкоголю

Незаконний обіг цигарок. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині правоохоронці успішно провели операцію з очищення ринку від незаконної продукції. Протягом трьох тижнів поліцейські вилучили понад 20 тисяч пачок цигарок та понад 13 тисяч літрів алкоголю загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі обшуків

Загалом, в результаті цієї операції зловмисникам було вилучено понад 20 тисяч пачок цигарок та понад 13 тисяч літрів алкоголю загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

Вилучений безакцизний алкоголь. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на "бізнесменів"

Правоохоронці склали 344 адміністративні протоколи щодо недобросовісних продавців та власників торговельних закладів за порушення статей 156 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці матеріали вже направлені до суду для подальшого розгляду.

Крім того, поліція розпочала три кримінальні провадження за порушення статей 204 та 199 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам вже повідомлено про підозру, а розслідування триває.

Серед порушників є особи, які займалися нелегальним виготовленням, зберіганням та продажем алкоголю відомих світових брендів незаконними методами. Також було виявлено незаконне зберігання, транспортування та продаж алкогольної продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками.

Громадянам, залежно від вагомості скоєного, загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Ізмаїльського району знову виявили порушення правил торгівлі алкогольними напоями місцевою підприємицею. 48-річна жителька Саф’янівської громади вже була позбавлена ліцензії у квітні через незаконний продаж спиртних напоїв неповнолітнім, втім, це її не зупинило.