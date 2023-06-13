В Одесской области раскрыто незаконный оборот сигарет и алкоголя

Незаконный оборот сигарет. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области правоохранители успешно провели операцию по очистке рынка от незаконной продукции. В течение трех недель полицейские изъяли более 20 тысяч сигаретных пачек и более 13 тысяч литров алкоголя общей стоимостью более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали обысков

В результате этой операции злоумышленникам было изъято более 20 тысяч пачек сигарет и более 13 тысяч литров алкоголя общей стоимостью более двух миллионов гривен.

Изъятый безакцизный алкоголь. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет "бизнесменов"

Правоохранители составили 344 административных протокола относительно недобросовестных продавцов и владельцев торговых заведений за нарушение статей 156 и 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти материалы уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, полиция начала три уголовных производства за нарушение статей 204 и 199 Уголовного кодекса Украины. Двоим фигурантам уже доложено о подозрении, а расследование продолжается.

Среди нарушителей есть лица, которые занимались нелегальным изготовлением, хранением и продажей алкоголя известных мировых брендов незаконными методами. Также было обнаружено незаконное хранение, транспортировку и продажу алкогольной продукции без марок акцизного налога или с поддельными марками.

Гражданам, в зависимости от весомости содеянного, грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы.

Напомним, полицейские Измаильского района снова обнаружили нарушение правил торговли алкогольными напитками местной предпринимателью. 48-летняя жительница Сафьяновской общины уже была лишена лицензии в апреле из-за незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним, впрочем, это ее не остановило.