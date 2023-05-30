Бізнес не вдався: в Одесі затримали продавців цигарок

В Одесі торгували безакцизними цигарками. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці Одеси склали адміністративні протоколи щодо двох працівників торговельної галузі. Вони були затримані під час продажу цигарок без марок акцизного податку.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Дільничні офіцери виявили двох містян, віком 27 та 35 років, які без належних марок акцизу займалися продажем тютюнових виробів. Загалом, було вилучено приблизно 400 пачок цигарок на суму близько 20 тисяч гривень.

Вилучені безакцизні цигарки. Фото: ГУНП в Одеській області

"Поліцейські продовжують працювати над виявленням та припиненням фактів незаконної реалізації підакцизних товарів, проводять профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу серед продавців та суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог чинного законодавства та закликають не порушувати встановлених правил здійснення торгівлі не тільки тютюновими виробами, але й алкогольними напоями та іншими підакцизними товарами", — зазначив заступник начальника відділу з превентивної діяльності відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Максим Лойко.

Яке покарання чекає на "бізнесменів"

У зв'язку із незаконною роздрібною торгівлею без марок акцизного податку, поліцейські склали протоколи згідно зі статтею 156, частина 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За цей вид порушення, їм можуть загрожувати штрафи від двохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–10200 гривень), а також конфіскація предметів торгівлі.

Нагадаємо, поліцейські Ізмаїльського району знову виявили порушення правил торгівлі алкогольними напоями місцевою підприємицею. 48-річна жителька Саф’янівської громади вже була позбавлена ліцензії у квітні через незаконний продаж спиртних напоїв неповнолітнім, втім, це її не зупинило.