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Бизнес не удался: в Одессе задержали продавцов сигарет

30 мая 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бизнес не удался: в Одессе задержали продавцов сигарет
В Одессе торговали безакцизными сигаретами. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители Одессы составили административные протоколы в отношении двух работников торговой отрасли. Они были задержаны при продаже сигарет без марок акцизного налога.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Участковые офицеры обнаружили двух горожан, в возрасте 27 и 35 лет, без надлежащих марок акциза занимались продажей табачных изделий. В общей сложности было изъято примерно 400 пачек сигарет на сумму около 20 тысяч гривен.

Изъяты безакцизные папиросы. Фото: ГУНП в Одесской области
Изъяты безакцизные папиросы. Фото: ГУНП в Одесской области

"Полицейские продолжают работать над выявлением и пресечением фактов незаконной реализации подакцизных товаров, проводят профилактические мероприятия и разъяснительную работу среди продавцов и хозяйствующих субъектов по соблюдению ими требований действующего законодательства и призывают не нарушать установленные правила осуществления торговли, не только табачными изделиями, но и алкогольными напитками и другими подакцизными товарами", — отметил заместитель начальника отдела по превентивной деятельности отдела полиции №3 Одесского районного управления №1 Максим Лойко.

Какое наказание ждет "бизнесменов"

В связи с незаконной розничной торговлей без марок акцизного налога полицейские составили протоколы согласно статье 156, часть 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За этот вид нарушения им могут грозить штрафы от двухсот до шестисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400–10200 гривен), а также конфискация предметов торговли.

Напомним, полицейские Измаильского района снова обнаружили нарушение правил торговли алкогольными напитками местной предпринимателью. 48-летняя жительница Сафьяновской общины уже была лишена лицензии в апреле из-за незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним, впрочем, это ее не остановило.

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