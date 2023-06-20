Труханов пожаловался на заведения, где наливают несовершеннолетним

Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

В Одессе существует проблема с заведениями, продающими алкогольные напитки несовершеннолетним. Одно из таких кафе уже лишили лицензии на продажу алкоголя.

Об этом стало известно из видео обращения Геннадия Труханова.

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"Хочу ставить серьезный вопрос, который напрямую связан со здоровьем нашей молодежи. В то время, когда вся страна борется с внешним врагом, у нас процветает враг внутренний. Это, в частности, владельцы заведений, где разливают алкогольные напитки несовершеннолетним. Предприниматели, которые пополняют свои карманы за счет здоровья наших детей", — отметил Геннадий Труханов.

По его словам, такое преступление должно жестко наказываться. Все, кто каким-то образом имеет отношение к этому, должны ответить перед законом.

"Поэтому обращаюсь к органам, которые отвечают за контроль продажи алкогольной продукции в развлекательных заведениях и заведениях общепита. Обращаюсь в правоохранительные органы: нам всем надо окончательно остановить этот преступный промысел!", — сказал мэр Одессы.

Напомним, полицейские Измаильского района снова обнаружили нарушение правил торговли алкогольными напитками местной предпринимателью. 48-летняя жительница Сафьяновской общины уже была лишена лицензии в апреле из-за незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним, впрочем, это ее не остановило.

Кроме того, правоохранители оформили 488 административных протоколов против предпринимателей и торговцев, нарушающих правила продажи алкоголя, табачных изделий, электронных сигарет и соответствующих жидкостей. За последний месяц изъято более 49 тысяч пачек сигарет и 15 тысяч литров алкоголя, общая стоимость которых превышает четыре миллиона гривен.