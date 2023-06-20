Труханов пожаловался на заведения, где наливают несовершеннолетним
В Одессе существует проблема с заведениями, продающими алкогольные напитки несовершеннолетним. Одно из таких кафе уже лишили лицензии на продажу алкоголя.
Об этом стало известно из видео обращения Геннадия Труханова.
"Хочу ставить серьезный вопрос, который напрямую связан со здоровьем нашей молодежи. В то время, когда вся страна борется с внешним врагом, у нас процветает враг внутренний. Это, в частности, владельцы заведений, где разливают алкогольные напитки несовершеннолетним. Предприниматели, которые пополняют свои карманы за счет здоровья наших детей", — отметил Геннадий Труханов.
По его словам, такое преступление должно жестко наказываться. Все, кто каким-то образом имеет отношение к этому, должны ответить перед законом.
"Поэтому обращаюсь к органам, которые отвечают за контроль продажи алкогольной продукции в развлекательных заведениях и заведениях общепита. Обращаюсь в правоохранительные органы: нам всем надо окончательно остановить этот преступный промысел!", — сказал мэр Одессы.
Напомним, полицейские Измаильского района снова обнаружили нарушение правил торговли алкогольными напитками местной предпринимателью. 48-летняя жительница Сафьяновской общины уже была лишена лицензии в апреле из-за незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним, впрочем, это ее не остановило.
Кроме того, правоохранители оформили 488 административных протоколов против предпринимателей и торговцев, нарушающих правила продажи алкоголя, табачных изделий, электронных сигарет и соответствующих жидкостей. За последний месяц изъято более 49 тысяч пачек сигарет и 15 тысяч литров алкоголя, общая стоимость которых превышает четыре миллиона гривен.