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В Одесской области задержана подозреваемая в массовом отравлении и гибели людей

7 июля 2023 10:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области задержана подозреваемая в массовом отравлении и гибели людей
Госпитализация мужчины. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Раздельнянском районе Одесчины продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению и гибели людей. По оперативной информации, в настоящее время четыре человека уже умерли, а еще семь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Ситуация произошла в селе Старостино 5 июля, когда медицинским работникам скорой помощи пришлось массово госпитализировать людей, которые чувствовали себя очень плохо после употребления самогона, приобретенного в местном магазине. Три человека умерли прямо в больнице, а еще одну жертву нашли мертвой в ее собственном доме. Предварительные результаты показали, что смерть людей наступила в результате отравления токсичными веществами. Семь потерпевших продолжают находиться в критическом состоянии.

Задержание подозреваемой

Правоохранители расследованием этого дела установили задержанную женщину, причастную к распространению суррогатного алкоголя, что привело к массовому отравлению и смерти людей. Согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, она подозревается в незаконном производстве и распространении спиртосодержащих веществ.

Проводится ряд судебных экспертиз, которые помогут выяснить обстоятельства этой ужасающей трагедии. Собранные материалы в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Украины. Также правоохранители передали в территориальное управление Бюро экономической безопасности данные для дальнейшего расследования.

Напомним, в Одесской области полицейским удалось провести успешную операцию по выявлению незаконной торговли подакцизными товарами. За месяц работы правоохранители изъяли практически 19 тысяч литров алкоголя и 62 тысяч пачек сигарет. Оценка задержанного контрабандного товара превышает 7 миллионов гривен.

Также мы писали, что территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.

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